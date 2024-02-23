فيديو خاص: يكشف حقيقة انتصارات "إسرائيل" الوهمية

العالم - إنقلاب الصورة

أكثر من أربعة أشهر ونصف من العدوان على غزة ولازال الكيان الإسرائيلي وجيشه عاجزا عن تحقيق الأهداف التي رفعها قادته، والتشكيك بالروايات عن الانتصارات المزعومة بات يحاصر الكيان، وجيش الاحتلال على حد سواه، والتشكيك بالروايات ليس من الخارج فحسب بل من الداخل أيضا.

تشكيك وصل إلى حد الإتهامات، اتهامات واضحة إلى مسؤولين عسكرين إسرائيليين وسياسيين في الحكومة الصهيوينة بأنهم تواطئوا فيما بينهم وحاولوا تقديم صور لإنتصارات وهمية وماهي هذه الصور سوى دليل على الإجرام الذي يقوم به جيش الاحتلال بالإبادة والمجازر والتدمير وهذا الفشل الذي تسبب بإحراج كبير للكيان الإسرائيلي ولقادة جيش الاحتلال، ما حمل رئيس الكيان الإسرائيلي أن يقدم دليل على نصر حققوه في غزة ، عثر عليه الجنود الإسرائيليين ورفعوه مؤتمر مونيخ في ألمانيا، وهو كتاب يتحدث عن اليهود.

وبهذه الحركة جعل الرئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه أضحوكة للرأي العام، لأنه أدعى الكتاب من تأليف محمود الزهار ولكن في الحقيقة الكتاب من تأليف أبو الفداء محمد عزت عارف كاتب مصري، ألفه في التسعينيات.

بخلاصة قادة كيان الاحتلال الإسرايئلي يبحثون عن صورة نصر وهمية واختلاق الأكاذيب والروايات الكاذبة ليست سوى محاولات فاشلة للكشف عن صورة نصر وهمية لم تنجز بعد.

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