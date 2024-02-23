فيديو خاص: دق ناقوس الخطر.. المجاعة على أبواب غزة

العالم - خاص بالعالم

التحذير أطلقه المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع دعوات الكيان الإسرائيلي لتفكيك الوكالة بسبب اتهامات وجهها لها ولم يقدم أي دليل يثبتها.

وقال المفوض العام لوكالة(الأونروا) فيليب لازاريني: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".





هذا في وقت تجد وكالة الأونروا نفسها عاجزة عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا تملك بدائل حقيقية.. أكدت ذلك مديرة مكتب الوكالة في لبنان دورثي كلاوس، مشيرة إلى أنه وفي حال تمسك الدول المانحة بقرار وقف تمويلها في أعقاب المزاعم الإسرائيلية فإن عمل الوكالة سيتوقف بشكل كامل بعد شهر آذار مارس المقبل.

وقالت مديرة مكتب 'الأونروا' في لبنان دورثي كلاوس: "قد لا يتمكن مكتبنا بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو خمسة وستين في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وسيكون هذا أول مؤشر للمجتمع الدولي على أن وكالة الأونروا تعاني من ضائقة مالية".



المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط، حنان بلخي، أكدت أن خفض تمويل وكالة (الأونروا)، سيسفر عن مزيد من العواقب الكارثية على سكان القطاع مشيرة إلى أنه لا تستطيع أي وكالة من الوكالات، ومنها منظمة الصحة العالمية، أن تسد الفجوات الحرجة التي قد تنشأ إذا لم تتمكن الأونروا من العمل بكامل طاقتها.

ويأتي هذا في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ من خطر المجاعة في غزة، حيث إن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.