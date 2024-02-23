شاهد.. روسيا تعلن السيطرة على قرية بوبيدا الأكرانية

العالم - خاص بالعالم

مكاسب ميدانية جديدة تحقهها روسيا في الشرق الاوكراني حيث اعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية بوبيدا الصغيرة الواقعة قرب بلدة 'ماريينكا' على مسافة خمسة كيلومترات غرب مدينة دونيتسك. واكد القوات الروسية كذلك تحسين مواقعها في المنطقة نفسها حول قريتي 'نوفو ميخيي ليفكا' و 'كراس نوغو ريفكا' الواقعتين قرب بلدة ماريينكا التي سيطرت عليها قبل ذلك في ديسمبر الماضي. هذا فيما لم يؤكد الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في الاسلحة ، حتى الآن، سيطرة روسيا على بوبيدا، واكتفى بالإشارة إلى أنه يخوض معارك في المنطقة ويواصل ما اسماه باحتواء العدو.

وياتي الاعلان عن سيطرة الجيش الروسي على بوبيدا بعد اقل من اسبوع من احكام سيطرته على مدينة أفدييفكا الشرقية بعد انسحاب الجيش الاوكراني الى مواقع معدة مسبقا حيث قال قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر انهم قاموا بهذه الخطوة تجنبا لتطويقا قرب هذه المدينة الصناعية المدمرة إلى حد كبير، مقرا في الوقت ذاته باسر العديد من الجنود الأوكرانيين بأيدي القوات الروسية التي لديها فائض من حيث القوة البشرية والمدفعية والطيران.

من جانبها، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية باليستية من طراز هواسونغ احدى عشر في عدة هجمات على أهداف مدنية في منطقتَي دونيتسك وخاركيف الحدوديتين مشيرة إلى أن الصواريخ استُخدمت في هجوم في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على منطقة زاباروجيا الجنوبية وفي هجوم آخر على العاصمة كييف في الشهر الجاري.

وتاتي هذه التطورات بينما يمر عامين على الحرب الروسية الاوكرانية ولايوجد في الافق قريب اي علامة على ان هذه الحرب ستضع اوزارها حيث لا ترى كل من مسكو و أو أي من حلفائهما ان هناك أرضية مشتركة لتسوية سلمية. فبينما تصر كييف على أحقيتها في استعادة كافة الأراضي ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وعلى طرد القوات الروسية خارج تلك الحدود. لا تزال روسيا ترى أن أوكرانيا بلد غير قانوني، وانها ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقق أهدافها و بالفعل سيطرت على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام الفين واربعة عسر رغم أن خطوط المواجهة لم تشهد تغييرا كبيرا خلال الاربعة عشر شهرا الماضية.