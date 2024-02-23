وزير الثقافة الايراني يتوجه الى تركيا

العالم - إيران

وتوجه إسماعيلي إلى إسطنبول ظهر اليوم الجمعة بدعوة من نظيره التركي لحضور اجتماع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي.

و أعلنت منظمة التعاون الإسلامي انها ستعقد في مدينة إسطنبول التركية دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لبحث تضليل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته ضد الفلسطينيين وبخاصة الصحفيين.

ويرافق وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في زيارته هذه ، مساعده في شؤون الإعلام والدعاية "فرشاد مهدي بور " ومساعدته في الشؤون الاجتماعية "عاطفة خادمي".

وفي هذه الزيارة سيلتقي اسماعيلي ايضا رئيس مجموعة تركواز Torquaz الاعلامية لمناقشة بث الأفلام والمسلسلات الإيرانية في وسائل الإعلام والمنابر والمنصات التركية كما سيلتقي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون .