ترامب ينشر فيديو لبايدن أمام دار لرعاية المسنين!

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ففي إشارة إلى عمر الرئيس بايدن (81 عاما)، نشر الرئيس السابق مقطع الفيديو على حسابه في “إنستغرام” بدون أي تعليق مكتوب. وحصد المقطع مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المؤيدة والمعارضة.

وبالطبع هذه هي واحدة من المرات العديدة التي يسخر فيها الرئيس السابق ترامب من عمر الرئيس بايدن، في محاولة لإقناع الناخبين الأميركيين بأنه غير صالح لتولي فترة رئاسة ثانية.

والشهر الماضي، نشر الرئيس ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية يسخر فيه من عمر الرئيس بايدن، في صورة إعلان عن دار للمسنين مقرها في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس بايدن المقيم الرئيسي فيه.

ويمثل عمر بايدن مصدر قلق كبير بين الناخبين قبل انتخابات الرئاسة هذا العام، نظرًا للعديد من زلاته وسقوطه وأخطائه كقائد أعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن بايدن بالفعل هو أكبر مواطن أميركي يتم انتخابه رئيسًا على الرغم من أن ترامب أصغر منه بأربع سنوات فقط.