المقاومة الاسلامية في لبنان تنفّذ هجوماً على مقرّ ‏قيادة للاحتلال

العالم - فلسطين

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا جنوب لبنان.

من جهته، أفاد الإعلام العبري بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً إصابته بشكل مباشر ووقوع أضرار.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‌‏ وردًا على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الجمعة 23-02-‌‏2024 هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وأصابتا هدفهما بدقة. ‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 23-02-2024 م

‏13 شعبان 1445 هـ