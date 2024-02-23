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'حمم الهاون'..'سرايا القدس' تنشر مشاهد استهدافها لمواقع وحشودات الاحتلال

الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، فيديو يظهر مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها المواقع والتحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة غزة.

العالم - فلسطين

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