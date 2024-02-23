خلافات صهيونية حول صفقة تبادل الاسرى والكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج فشل العدوان في تحقيق أهدافه المعلنة في غزة رافقه تراجع صهيوني عن وقف التفاوض بشأنه صفقة تبادل الاسرى، حيث قرر مجلس الحرب إرسال وفد تفاوضي الى باريس في ظل أجواء مريحة روجها الاعلام العبري.

وتطرق البرنامج إلى ارسال الوفد الصهيوني الى باريس الذي سبقه موقف متعنت من نتنياهو بشأن المفاوضات، مدعيا انه يرفض كل الضغوط التي تمارس عليه من اجل التنازل.

وفيما يتعلق بتفسير ارسال نتنياهو للوفد الاسرائيلي المفاوض الى باريس، وتراجعه عن مواقفه المتعنتة ورفض إرسال وفد تفاوضي الى القاهرة، اكد حسن حجازي المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت، أن المسألة تتعلق بالشكل وعلينا ان ننظر الى حقيقة نوايا بنيامين نتنياهو وهذه المسأله غير معلومة، لأن لدى بنيامين نتنياهو مشروعا يريد فيه إكمال الحرب وهو غير مستعد للذهاب الى نقطه التوقف من دون تحقيق المنجزات الاساسية المتعلقة بالقضاء على حماس، واستعادة الأسرى بشكل كامل، لان هذه المساله سيكون لها مردودا شعبيا سيئا جدا في ظل الاستطلاعات التي تشير الى تراجع شعبي لبنيامين نتنياهو بشكل كبير.

ولفت حجازي إلى أن الذهاب الى مفاوضات باريس ليس بالضرورة مؤشرا على أن نتنياهو تنازل عن مطالبه الاساسية خصوصا ان لديه في الحكومة بعض الأطراف التي يمكن ان تنسف أي قاعدة قد تنجح عليها المفاوضات.

كما القى البرنامج الضوء على الاحتجاجات المتصاعدة من جانب عائلات الاسرى على حكومة نتنياهو وعلى سموتريتش الذي أعلنا علناً أن اطلاق الاسرى ليس له الاولوية الآن وان القضاء على حماس هو الأهم.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت

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