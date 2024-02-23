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خطة نتنياهو لما بعد الحرب.. إحتلال جديد للقطاع مرافعات لاهاي رفع للعتب أم مقدمة لمرحلة جديدة؟

خطة نتنياهو لما بعد الحرب.. إحتلال جديد للقطاع مرافعات لاهاي رفع للعتب أم مقدمة لمرحلة جديدة؟
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول عرض رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته لليوم التالي للحرب على غزة، وتضمنت الاحتفاظ بحرية العمل في القطاع دون حد زمني، وإقامة منطقة أمنية متاخمة للمستوطنات.

العالم - بانوراما

من جهتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية الوثيقة اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع، بينما اكد رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت أن غزة مجرد خطوة في مخططات تنياهو لتطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى الكيان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي اليوم الخامس، اكدت المرافعات أن إجراءات الاحتلال وجدار الفصل العنصري انتهاك للقانون الدولي، واتهمت الكيان بالعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية في الاراضي المحتلة، وطالبته بوضع حد لكل الانشطة التي تمنع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، مؤكدة ضرورة تأمين وصول المساعدات للفلسطينيين.

وجل ما تقدمه غالبية الدول هو إظهار القرارات الدولية السابقة، دون حاجة لتفسيرها، والتي تدين إسرائيل منذ ان احتلت فلسطين وكذلك أراضي عربية أخرى والتي عجزت الأمم المتحدة عن تطبيقها ورفضت إسرائيل الالتزام بها.

يأتي ذلك في سياق مرافعات أكثر من خمسين دولة أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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