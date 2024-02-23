العراق يفتتح مصفاة الشمال بعد إغلاقها 10 سنوات

العالم _ العراق

واوضح رئيس الوزراء العراقي،قائلاً بان إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال، والشركات الوطنية الساندة، حققت هذا المنجز الوطني في 7 أشهر، ويفترض أن السقف الزمني قد يستغرق 3-4 سنوات.

وتابع بالقول، مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.

واضاف السوداني،قائلا نحن نعد الخطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على أكبر عائد.

وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها عناصر داعش الارهابية بعد أن سيطروا على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.

ويعتبر العراق من كبار منتجي النفط وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+".

وتتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا، بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.