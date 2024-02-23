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الأونروا تحذر من انهيارها والمجاعة في غزة

الأونروا تحذر من انهيارها والمجاعة في غزة
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فليبي لازاريني، من وصول الوكالة إلى حافة الانهيار، بعد قطع العديد من الدول تمويلها.

العالم - فلسطين

وقال لازاريني، في رسالة الخميس، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، إن “الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات "إسرائيل" المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة”.

وأشار لازاريني إلى أنّ غزة شهدت كما لم تشهده أي منطقة من العالم، مقتل الأطفال والصحفيين والكوادر الطبية وكوادر الأمم المتحدة.

وأوضح أنّ آخر المستشفيات العاملة في غزة تنهار، حيث يقوم الأطباء ببتر أطراف الأطفال دون تخدير، الأمر الذي يرفع معاناة الأطفال وأولياء أمورهم والطواقم الطبية إلى مستوى جديد.

كما حذّر لازاريني من أن المجاعة في غزة باتت على الأبواب.

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