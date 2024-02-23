شاهد.. قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد الاقصى

العالم - مراسلون

مع استمرار سلسلة العمليات الفلسطينية والتي كان أخرها عملية الاخوين من بيت لحم عند حاجز الاحتلال الزعيم والتي اودت الى مقتل جندي واصابة عدد أخر بجروح خطيرة من المستوطنين. قامت شرطة الاحتلال بنشر عشرات من دورياتها لمنع وصول المصلين الى محيط المسجد الاقصى المبارك .

وقال مواطن فلسطيني " هذا اصبح ظلم انا وزوجتي نريد الدخول لدينا بيت هناك ولا نستطيع الدخول ونحن من اهل البلد من حارة السعدية"

ويستمر منع المصلين من الصلاة داخل المسجد الاقصى المبارك وتحديد الاعمار لدخول وذلك عبر نشر عشرات الحواجز بكافة الطرقات والابواب المؤدية الية.

وقال مواطن فلسطيني "نحاول طبعا ونريد ان نصلي لرب العباد وهم يمنعونا"

وتتزايد تخوفات المؤسسة الامنية لدى الاحتلال من تفجر الاوضاع بالقدس المحتلة كلما أقترب شهر رمضان المبارك.