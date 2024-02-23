أولمرت: حكومة نتنياهو عصابة وهذا هدفها النهائي

العالم - الاحتلال

وافادت "القدس العربي"، ان أولمرت وصف في مقال له في صحيفة “هآرتس”، اليوم الجمعة، حكومة نتنياهو

بأنها “عصابة”.

وقال: “الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليس احتلال قطاع غزة”.

وأضاف: “حتى الاستيطان في أنحاء القطاع المدمر ليس هو الهدف النهائي لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل”.

وتابع: “غزة هي مجرد فصل تمهيدي، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها: معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل المزعوم”، في إشارة للمسجد الأقصى.

وأشار أولمرت إلى أن “الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتطهير جبل الهيكل المزعوم من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى الكيان الإسرائيلي”.

وأضاف: “لن يتحقق هذا الهدف دون صراع عنيف واسع النطاق. الكارثة. حرب شاملة”.