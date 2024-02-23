شاهد أردنيون يتظاهرون احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

العالم _ الأردن

وعبر المشاركون عن رفضهم للقصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة عمان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين ووقف الحرب.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

هذا وتظاهر الآلاف في عمان أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالدعم الأمريكي للكيان وللمطالبة برفع الحصار وإنهاء الحرب على غزة.