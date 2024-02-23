خارجية باكستان: ینتظر الجميع في اسلام آباد زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان

العالم - باکستان

وهنأ وزير الخارجية الإيراني، نيابة عن قيادة وشعب إيران، الحكومة المؤقتة على نجاح الانتخابات البرلمانية الباكستانية 2024.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره العميق للتمنيات الحارة من الشعب الإيراني الشقيق و قال: ینتظر الجميع في باكستان زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان.

وفي ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة بين حكومتي وشعبي باكستان وإيران، أكد وزيرا الخارجية مجددًا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان في وقت سابق من هذا الشهر، استعاد البلدان ارتباطاتهما الرسمية بشكل كامل.