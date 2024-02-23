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أونروا: لا مكان آمنًا في غزة ومليون شخص يحتمون بمرافقنا

أونروا: لا مكان آمنًا في غزة ومليون شخص يحتمون بمرافقنا
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن “مليون شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها”.

العالم - فلسطين

وقالت “الأونروا”، إن “أكثر من 400 شخص قُتلوا في غزة خلال بحثهم عن مأوى بمرافق الوكالة”، موضحة أنه “لا يوجد مكان آمن بالقطاع”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

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