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وسائل إعلام: هلاك القيادي بـ'جيش العدل' الإرهابية في كرمان

وسائل إعلام: هلاك القيادي بـ'جيش العدل' الإرهابية في كرمان
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عن مقتل القيادي في جماعة "جيش العدل" الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية إسماعيل شه(المسبب الرئيس للعمليات الإرهابية الأخيرة بجنوب شرقي إيران) بخش خلال عملية أمنية لحرس الثورة الإسلامية.

العالم - إيران

ونشرت مصادر إيرانية : بعمليّةٍ معقدة وبهدف الإنتقام من منفذي العمليات الإرهابية جنوب شرق الجمهورية الإسلامية وإنتقامًا من وكلاء وجواسيس العدو الصهيوني في إيران ، انطلقت قوّة من حرس الحدود الإيراني مدعومةً من وزارة الأمن حيث كانت العملية تهدف إلى إعتقال قائد جيش العدل الإرهابي الصهيوني اسماعيل شه بخش، إلا أن الإشتباك الذي حصل أدى إلى إطلاق صليات مكثفة من النيران تجاه اسماعيل شه بخش وحمايته مما أدى إلى مقتله وعدد من حمايته.

هذا وأعلن المدعي العام في محافظة أصفهان وسط إيران، اعتقال 21 إرهابياً في المحافظة.

وقال المدعي العام في أصفهان، تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين في محافظة أصفهان عشية مسيرات 11 فبراير.

وأضاف، كما نجحت قوات وزارة الأمن في المحافظة في إلقاء القبض على 13 إرهابياً في أصفهان خلال الأشهر الماضية في إطار مكافحة العناصر الإرهابية، وضبط 55 قنبلة يدوية الصنع وعدد كبير من العبوات الناسفة.

يتبع..

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