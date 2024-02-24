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إجتماع باريس 2 واستعجال واشنطن لاتفاق الهدنة

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

هل تستعجل إدارة بايدن التوصل لاتفاق هدنة في غزة من خلال عقد اجتماع "باريس 2"؟

العالممع الحدث

ماذا تعني مشاركة الجانب الإسرائيلي في الاجتماع بوفد مفوض بالنقاش مع الأميركي والمصري والقطري؟

ما الذي توصل إليه وفد حماس في القاهرة من خلال تركيزه على وقف العدوان وعودة النازحين وتبادل الأسرى؟

ما الضمانات التي ستحصل عليها المقاومة بعد الانتهاء من ورقة الأسرى حيث لا تبادل بدون وقف العدوان؟

وتستضيف هذد الحلقة من بيروت مسؤول الملفات العلاقات الفلسطينية في حركة جهاد الاسلامي في لبنان أبو سامر موسى ومن القدس المحتلة المختص بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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