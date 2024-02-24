العدوان على غزة بيومه الـ141والاحتلال لايزال يسفك دماء المدنيين الابرياء

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة بآخر إحصائياتها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 29.514 شهيداً و69.616 مصاباً، في حين أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تعتقل العشرات من كوادر وطواقم مجمع ناصر الطبي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن خطته بما يسمى "اليوم التالي" للحرب، والتي تتضمن استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تعليقا على الخطة، إن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" للقطاع بعد انتهاء الحرب.

واستشهد 24 مواطنا على الأقل وجرح آخرون، مساء امس الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 24 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو زعيتر بحي بشارة في دير البلح.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وأصيب عدد من المواطنين، بعضهم بجروح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب كافتيريا "الشلال" على شاطئ بحر النصيرات، وأطلقت طائرات الاحتلال النار بكثافة على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته، خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع، وبيت حانون شمال القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المستشفى.

مجزرة جديدة .. 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح جراء قصف طائرات الاحتلال منازل في دير البلحمجزرة جديدة .. 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح جراء قصف طائرات الاحتلال منازل في دير البلح

فيديو يوثق لحظة قصف السيارة الليلة الماضية في مخيم جنين ما أدى لاستشهاد مقاومين اثنين .فيديو يوثق لحظة قصف السيارة الليلة الماضية في مخيم جنين ما أدى لاستشهاد مقاومين اثنين.

وفيما يلي أبرز الأحداث والتطورات حول العدوان الاسرئيلي على غزة بيومه الـ141 ورد المقاومة عليه...



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