أمريكا تزعم إسقاط مسيّرات فوق البحر الأحمر وتدمير صواريخ كروز

العالم - اليمن

ومنذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، تنفّذ حركة انصار الله اليمنية، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بالكيان الصهيوني أو متّجهة إلى موانئه، دعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا همجيا اسرائيليا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأدعت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الارهابية (سنتكوم) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر من يوم الجمعة من “إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار”.

وفي بيان صدر في وقت لاحق، ادعت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية دمرت “سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين .. كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر”.

ويتصاعد الغضب في الشرق الأوسط إزاء الحملة المدمّرة التي تشنّها "إسرائيل" في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر راح ضحيتها حتى الان حوالى 30 الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء وجرح حوالى مائة الف اخرين .