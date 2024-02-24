رئيس الموساد السابق: 'اسرائيل' تفاوض نفسها!

العالم- فلسطين المحتلة

وكتب أفرايم هاليفي تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها أن هناك تناقضا واضحا في وثيقة نتنياهو حول مع من ينبغي التفاوض حول مستقبل غزة ما بعد الحرب على حماس.

وأوضح هاليفي أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو تقضي بعدم وجود أو تمثيل للفلسطينيين، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن التسوية يجب أن يتم التوصل إليها من خلال مفاوضات بين الطرفين.

وبحسب الوثيقة، تنص مقترحات نتنياهو على بند بخصوص الدولة الفلسطينية حيث ترفض "إسرائيل" بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الشعب الفلسطيني.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن "مثل هذا الترتيب لن يتم التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسيطر على أمن المنطة الواقعة غرب الأردن بأكملها، بما في ذلك غلاف غزة.