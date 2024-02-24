طهران.. مؤتمر علمي يبحث الأنظمة الجديدة لخلق فرص العمل

العالم - ايران

وقال سامان كريمي شاد وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"ترتبط ريادة الأعمال ارتباطًا مباشراً باقتصاد البلاد، وأحد العوامل الرئيسية لريادة الأعمال هو الاستثمار، ولحسن الحظ، هناك العديد من القدرات للاستثمار في بلدنا، ومن خلال إدخالها يمكن أن يزدهر اقتصاد البلاد".

وقال فردين خداياري وهو مشارك في المؤتمر:"نعمل في مجال تصنيع الآلات الصناعية وبالاعتماد على المعرفة المحلية والاستعانة بأفضل الخبراء المحليين تمكنا من تسويق منتجاتنا بأفضل جودة وأقل سعر، حتى أصبحنا اسماً معروفاً بين المصنعين للآلات الصناعية في الأسواق الإقليمية".

اما محمد اكبر احمدي وهو مشارك أخر في المؤتمر فقال لقناة العالم:"تعتبر شركتنا المستثمر الأجنبي الأول في صناعة الآلات الثقيلة التي تستخدم في الصناعات البتروكيماوية والسيارات والفضاء، وبدعم من الحكومة يمكننا دخول الأسواق العالمية والتنافس مع المنتجات الأجنبية المماثلة".

وشدد المشاركون في المؤتمر على أن التدابير المبتكرة المبنية على المعرفة وخلق وتطوير ريادة الأعمال وتبادل الخبرات وتوطين المعرفة الموجودة في البلاد والاستفادة من الشركات القائمة على المعرفة لإنشاء الوظائف المستدامة هي من أهم وظائف رواد الأعمال في الأسواق العالمية.

وقالت طاهره جهاني وهي من النساء المشاركة في المؤتمر:"أعمل في مجال الأسواق المالية العالمية والعملات الرقمية منذ أكثر من 10 سنوات، ومن خلال إنشاء المعهد تمكنت من تدريب العديد من الطلاب لدخول هذا السوق المثير".

وقال محبوب نصيري وهو ايضاً أحد المشاركين في المؤتمر:"طبقت الخبرات التي اكتسبتها من الخارج في مجال السيارات في البلاد وتمكنت من استيراد التقنيات اللازمة لتقديم افضل الخدمات للشعب الإيراني".

عندما يتعلق الأمر بخلق فرص العمل، فإن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر عليه، من الظروف الاقتصادية والحد من الفقر والتعليم والابتكار والتكنولوجيا إلى السياسات الحكومية هذا ما اكد عليه المشاركون في الموتمر.