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أهواز.. ملتقی القوميات يبحث موضوع السباق الانتخابي

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة أهواز جنوب غربي ايران ملتقى القوميات القاطنة في المحافظة بحضور كبار المسؤولين المحليين، ووجهاء العشائر لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس خبراء القيادة، ومجلس الشورى الإسلامي، وشدد الحضور على ضرورة المشاركة الفاعلة في السباق الانتخابي.

العالم - مراسلون

تحت سقف واحد يجتمع الكل هنا نحو هدف ومقصد واحد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة.

بحضور مسؤولين حكوميين وروساء عشائر ونخب محافظة خوزستان عقد ملتقى وحدة القوميات لبحث موضوع الانتخابات المقبلة واختيار المرشح المناسب للمكان المناسب.

وصرح القائد العام لقوات الشرطة في محافظة خوزستان محمود ميرفيضي، لقناة العالم:"اجتمعنا اليوم مع رؤساء العشائر والقبائل لکي نتناول معهم قضية الانتخابات المهمة، حيث دعوناهم لکي نسمع کلامهم من جهة ومن جهة اخری نری وجهة آرائهم حول هذا الموضوع المهم".

وخلال حضوره أشاد قائد قوات الشرطة في خوزستان بدور العشائر في ساحات الحرب المفروضة انذاك ومشاركتهم الفاعلة في الدورات الانتخابية ايضا.

الحضور بدورهم ايضا اكدوا على ضرورة المشاركة في الانتخابات وانهم مستعدون لخوضها بأغلبية ساحقة.

يداً بيد لنصنع المستقبل؛ شعار اتخذه القائمون هنا من مسؤولين ورؤساء عشائر ونخب من أبناء المحافظة؛ شعار مفاده اختيار الرجل المناسب للمکان المناسب في ظل خوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، انتخابات يأمل من خلالها المواطن الخوزستاني مستقبلاً أفضل.

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