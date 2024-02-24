بفعل مستفز.. جندي إسرائيلي يدمر المستشفى الوحيد للسرطان بغزة +فيديو

العالم-الاحتلال

وفي تصرف ساخر، أرفق الجندي الفيديو بتعليق يفيد بأن "المستشفى دمر بالخطأ".



يُشير إلى أن مستشفى الصداقة التركي هو الوحيد في القطاع المخصص لعلاج مرضى السرطان، حيث يعاني نحو 10 آلاف مريض في غزة من حرمانهم من الحصول على الأدوية والعلاج، نتيجة استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، وتدهور النظام الصحي حتى وصل إلى حافة الانهيار.

وأكدت منظمة "آكشن إيد" الدولية في بيان صحفي صادر في وقت سابق من هذا الشهر، أن المستشفى قد توقف عن العمل منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الجوية.

يُشار إلى أن المستشفى مُوّل بناؤه بواسطة الحكومة التركية في الفترة من 2011 إلى 2017، ويُعد واحدًا من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة تزيد على الـ34 ألف متر مربع، ويحتوي على 180 سريرًا عبر ثلاثة طوابق.