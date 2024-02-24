زيلنسكي يتعهد بالنصر على موسكو في ذكرى العملية الروسية

العالم – خاص بالعالم

وعلى خط احياء ذكرى الرابع والعشرين منشباط عام2022، حضر قادة غربيون الى كييف لاظهار دعم رمزي لاوكرانيا،بينما بات واضحا فشل مراهنة الغرب على ما سمي يوما بالهجوم الاوكراني المضاد الذي جندت له تلك الدول كل طاقاتها.

الا ان القوات الاوكرانية لم تستطع تحقيق المكاسب وباتت في النهاية عرضة لمزيد من الخسائر وسط الحديث عن فضائح الاسلحة الغربية منخفضة النوعية بحسب صحيفة اللو فيغارو الفرنسية .. الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعهد بأن تهزم أوكرانيا روسيا، بحسب تعبيره،..



وقال فولودومير زيلنسكي الرئيس الاوكراني:'نحارب لأجل ذلك منذ سبعمئة وثلاثين يوما من حياتنا. سننتصر في أفضل يوم في حياتنا. أي شخص طبيعي يريد نهاية للحرب، لكن لا أحد منا سيسمح بنهاية أوكرانيا.ينبغي ان تنتهي الحرب بشروطنا مع سلام عادل".



وفي المقلب الاخر، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العملية العسكرية الخاصة في الشرق الاوكراني.ووفقا لوزارة الدفاع، استمع شويغو لتقارير من قيادة مجموعة وسط بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة.

وخلال حديثه مع الوزير، قال نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى يفغيني تسيندايكين، إن وحدات الجيش الروسي تواجه في منطقة العملية العسكرية الخاصة كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وعرض الجنرال تسيندايكين على وزير الدفاع شويغو، عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا.



وكانت القوات الروسية بسطت سيطرتها على مدينة افدييفكا في دونيتسك، التي سقوطها يعتبر أكبر إنجاز استراتيجي يحققه الروس منذ شهور، لا سيما وأنه يفتح أمامهم طريقا نحو تجمعات سكنية رئيسية في المقاطعة التي يخضع نصفها تقريبا لسيطرتهم، ويصعب على الأوكرانيين حماية النصف الآخر، كما يعزز آمال الروس بإعادة السيطرة على أجزاء من مقاطعة خاركيف المجاورة.

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