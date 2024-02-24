جنرال إسرائيلي يكشف سر خطير داخل صفوف جيش الاحتلال

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن بريك قوله، بأنه تلقى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأضاف أن عشرات الدبابات لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

هذا وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بإصابة عدد من ضباطه وجنوده خلال المعارك في قطاع غزة يوم الخميس الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة 7 عسكريين بمواجهات يوم الخميس الماضي في قطاع غزة، وسط استمرار المعارك الضارية في خان يونس جنوبي القطاع وحي الزيتون وسطه، في حين قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد ضحايا العدوان المستمر على القطاع بلغ 29 ألفا و606 شهداء.

وارتفع بذلك أعداد العسكريين الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 2962، منهم 1397 مصابا منذ بداية الهجوم البري في 27 من الشهر ذاته.