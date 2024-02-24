الفيتو الامريكي يعطل مشروع قرار جزائري في مجلس الامن

العالم - المغاربية
- بعد الفيتو الامريكي الجزائر تؤكد انها لن تكل حتى يتحمل مجلس الامن مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني.
-استمرار موجة الغضب الشعبي في المغرب بهدف اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.
- تضامن موريتاني مستمر وتنديد بدعم واشنطن لاحتلال وانتخابات حادة لتأسيس البرلمان فريق للصداقة الامريكية الموريتانية.
- تصاعد الصراع السياسي في تونس والمعتقلون يواصلون اضرابهم عن الطعام والمعارضة تحذر من التضيق عليها قبيل الانتخابات.
- انتقادات متزايدة للبعثة الاممية في ليبيا وتبادل الاتهامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة.
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