الفيتو الامريكي يعطل مشروع قرار جزائري في مجلس الامن

العالم - المغاربية

- بعد الفيتو الامريكي الجزائر تؤكد انها لن تكل حتى يتحمل مجلس الامن مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني.

-استمرار موجة الغضب الشعبي في المغرب بهدف اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

- تضامن موريتاني مستمر وتنديد بدعم واشنطن لاحتلال وانتخابات حادة لتأسيس البرلمان فريق للصداقة الامريكية الموريتانية.

- تصاعد الصراع السياسي في تونس والمعتقلون يواصلون اضرابهم عن الطعام والمعارضة تحذر من التضيق عليها قبيل الانتخابات.

- انتقادات متزايدة للبعثة الاممية في ليبيا وتبادل الاتهامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة.

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