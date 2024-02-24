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المغاربية

الفيتو الامريكي يعطل مشروع قرار جزائري في مجلس الامن

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

لم تتوقف شعوب المغرب العربي عن مطالبة بمواقف اكثر فاعلية ازاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. غضب ازاء الفيتو الامريكي على مسعى الجزائر في مجلس الامن وتصاعد الاصوات المنادية باسقاط التطبيع في المغرب ، اضافة الى تطورات المشهدين في تونس وليبيا .

العالم - المغاربية

- بعد الفيتو الامريكي الجزائر تؤكد انها لن تكل حتى يتحمل مجلس الامن مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني.

-استمرار موجة الغضب الشعبي في المغرب بهدف اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

- تضامن موريتاني مستمر وتنديد بدعم واشنطن لاحتلال وانتخابات حادة لتأسيس البرلمان فريق للصداقة الامريكية الموريتانية.

- تصاعد الصراع السياسي في تونس والمعتقلون يواصلون اضرابهم عن الطعام والمعارضة تحذر من التضيق عليها قبيل الانتخابات.

- انتقادات متزايدة للبعثة الاممية في ليبيا وتبادل الاتهامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل خلال سياق الفيديو المرفق..

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