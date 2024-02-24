ليس سحرا انه سلاح غزة.. المقاومة توجه ضربات نوعية لقوات الاحتلال

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، اليوم، أنها نفذت عملية مشتركة مع “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقال مجاهدو “الكتائب” إنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدين أنهم “أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط”.

سرايا القدس

من ناحيتها، أعلنت “سرايا القدس” أنها نفذت استحكاما مدفعيا متزامنا وأطلقت قذائف الهاون على تجمعات الجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم في خان يونس.

كما أكد المتحدث باسم “قوات الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القائد أبو خالد، أن مقاتلي “الجبهة” يواصلون الاشتباك مع العدو الإسرائيلي ويتصدون لآلياته وتجمعاته.

وقال إن “مقاتلينا استهدفوا إحدى آليات العدو شمال غرب حي الأمل في خان يونس، وأصابوها بشكل مباشر باستخدام قذيفة “بي 7” مضادة للدروع، وأوقعوا من فيها بين قتيل وجريح”، مشيرا إلى أن المقاتلين نجحوا في تفجير عبوة ناسفة بقوات العدو الإسرائيلي في حي الأمل غرب خان يونس، موقعين إصابات مباشرة.

وأعلن أن مقاتلي “الجبهة” اشتبكوا مع إحدى دوريات العدو في محور حي الزيتون في مدينة غزة، واستعملوا خلال الاشتباك الرشاشات الثقيلة، والعبوات الناسفة، والقذائف المضادة للدروع والأفراد، محققين إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استهدفوا آلية للاحتلال في شارع 8.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي ويعطبون آلياته في محاور التقدم جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، متابعة: “فجرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع عاصف في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة”.

وأضافت أنها “قصفت تحشدات لجنود العدو وآلياتهم العسكرية بقذائف الهاون في محاور القتال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيتين هبطتا في مستشفى “بيلنسون” وعلى متنها 5 جنود جرحى من قطاع غزة نقلوا فورا إلى غرف العمليات.

وأمس، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت آليات العدو وتجمعاته في جنوبي غربي حي الزيتون في مدينة غزة، ووسط القطاع.