مسار مفاوضات باريس وخيارات الهدنة المتاحة بغزة..بعد عامين على نشوبها متى ستنتهي حرب أوكرانيا؟

العالم - بانوراما

فيما اعتبر مصدر آخر أن الأمر يعتمد على قدرة الوسطاء على إقناع حماس بالموافقة على المخطط الجديد. من جهتها نقلت مصادر إعلامية عبرية عن مسؤولين في كيان الاحتلال قولهم إن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع. وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تدخل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عامها الثالث وسط تقدم نوعي روسي في الشرق مقابل تقهقر واسع للقوات الأوكرانية.

تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن تهزم أوكرانيا روسيا بحسب تعبيره مع دخول الحرب عامها الثالث. وقال خلال مراسم بمناسبة الذكرى إن الحرب ينبغي أن تنتهي بشروط كييف مع سلام عادل.

وكان يتحدث إلى جانب رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الذين حضروا إلى كييف بمناسبة الذكرى الثانية للعملية الروسية في أوكرانيا.

وتهدف الزيارة إلى التأكيد على التزام الغرب بمساعدة كييف حتى في الوقت الذي تعاني فيه من نقص متزايد في الإمدادات العسكرية، والذي يؤثر على أدائها في ساحة القتال، حيث تحصد موسكو مكاسب على الأرض وآخرها كان في تحرير مدينة افدييفكا الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.