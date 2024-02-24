آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وسط تل أبيب 

العالم - فلسطين

ويرفع المتظاهرون خلال هذه الاحتجاجات شعارات تدعو نتنياهو بالتنحي وتحمله المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسوء تدبير ملف صفقة تبادل الأسرى وادارة الحرب على القطاع.

تل ابيبويتظاهر الإسرائيليون خاصة عائلات الاسرى بشكل شبه يومي للمطالبة بإطلاق سراحهم في غزة وضرورة قيام الحكومة بالمضي في عقد صفقة تبادل.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو 136 "إسرائيليا" ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية طوفان الأقصى على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت المقاومة الفلسطينية في الهجوم نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع "إسرائيل" خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.