البنتاغون: القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا في اليمن

العالم - الیمن

وذكر البنتاغون أن قصف مواقع للحوثيين جاء ردا على التصعيد الأخير في الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، ضربت الطائرات المقاتلة الأمريكية والبريطانية حوالي 18 موقعا في مواقع متعددة، مستهدفة صواريخ ومنصات إطلاق وطائرات بدون طيار وغيرها.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم من أجل تقديم تفاصيل مبكرة عن العملية العسكرية الجارية.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير 2024، لكن الولايات المتحدة تنفذ أيضا ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف السفن وكذلك الأسلحة التي كانت معدة للإطلاق.

وانطلقت المقاتلات الأمريكية من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" الموجودة حاليا في البحر الأحمر.