استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين بغارات على غزة وخان يونس وبيت لاهيا

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان قد استشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، مساء امس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

وحسب (وفا) ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، طالت العديد من منازل الموطنين، حيث تم الحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وبحسب مصادر محلية، طالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، واغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات، حتى إعداد هذا الخبر.

قوات الاحتلال تقتحم قرية النبي صالح

ومساء أمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.