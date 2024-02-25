اليمن.. مفاجأة لتحالف حارس الإزدهار

العالم - باختصار

وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية:"لايبدو ان غارات تحالف الازدهار بزعامة امريكا قد أضعفت قدرات اليمن". مضيفة ان "تحالف الازدهار هذا فشل مقابل اليمن بالبحر الاحمر وتزايد الهجمات اليمنية مؤشر واضح".

اليمن اعلن مؤخراً عن مفاجأة صادمة لهذا التحالف وهي دخول سلاح جديد لميدان المواجهة.

ولوح قائد حركة انصار الله اليمنية في خطابه الاخير بتصعيد استهداف السفن الموجهة لفلسطين المحتلة.

السيد عبدالملك الحوثي يعلن عن مفاجأة وهي دخول سلاح الغواصات المسيرة بالميدان في البحر الاحمر.

ويقول خبراء الن الغواصات المسيرة نوع من الطوربيدات التي يمكن التحكم بها وتوجيهها بمدی أبعد نحو أهداف بحرية، مؤكدين ان رصد تحركات الغواصات المسيرة بالغ الصعوبة وأكثر تعقيداً من رصد المسيرات وهو ما يزيد من خطورتها.

ويوضح خبراء ان حركة انصارالله نجحت في استنساخ الغواصة المسيرة الاميركية (ريموس 600) التي استولت عليها عام 2018.

واعلنت حركة انصارالله اليمنية منذ أواسط نوفمبر الماضي عن فرض حصار بحري علی كيان الاحتلال بالبحر الاحمر وقامت باستهداف مواقع بجنوب فلسطين المحتلة بالصواريخ الباليستية والمسيرات دفاعاً عن غزة.

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