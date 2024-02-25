شاهد.. تسريبات نتائج اجتماع باريس بشأن الهدنة في غزة

العالم - خاص العالم

بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة والتخطيط لاجتياح رفح، يبحث كيان الاحتلال الاسرائيلي التوصل الى اتفاق لتبادل الاسرى.

فبعد عودة الوفد الاسرائيلي من محادثات باريس للتوصل الى اتفاق هدنة في غزة يشمل اطلاق سراح الاسرى، اعطى مجلس الحرب الاسرائيلي ضوءا اخضر لارسال وفد الى قطر قريبا لمواصلة المناقشات.

وكان الاسرائيليون قد قدموا للوسطاء في باريس مقترح جديد، كشف موقع اكسيوس بعض تفاصيله، يشمل اطلاق سراح اربعين محتجزا اسرائيلي مقابل وقف لاطلاق النار مدته ستة اسابيع واطلاق سراح مئات الاسرى الفلسطينيين. اجتماع وصفته القناة الثانية عشر الاسرائيلية بالجيد وانه شهد تقدما كبيرا وقلص الفجوات، رغم رفض الوفد الاسرائيلي قضية وقف الحرب.

والكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال؛ حيث إن موافقتها على الإطار الجديد، الذي اقترحته اميركا والوسطاء الاخرون تعني أن اجتماعات أخرى ستعقد في الأيام المقبلة لمتابعة العمل على الصفقة المنشودة، فيما أكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد، أيضاً، على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد.

ورغم التفاؤل الحذر بشأن التوصل الى اتفاق قبل شهر رمضان، الا ان اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب، بحسب مستشار الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس اركان الاحتلال هرتسي هاليفي الذي شدد على ان العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الاسرى الاسرائيليين.