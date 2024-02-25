هلاك جندي إسرائيلي وإصابة 3 بجروح على يد مقاومي غزة

العالم - الإحتلال

وجاء الإعلان عن هلاك الجندي بعد يوم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بهلاك قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقبل ذلك، أصيب 7 ضباط وجنود يوم الخميس في المعارك الدائرة في محاور عدة بالقطاع.

وبحسب الحصيلة الرسمية المعلنة، هلك نحو 240 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصيب أكثر من 2960 آخرين، ولا يزال 318 من هؤلاء يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أعلى بكثير مما تقر به تل أبيب.

في غضون ذلك، تحول حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام إلى ساحة للقتال بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد الحي قتالا ضاريا يرافقه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي.

وبالتوازي تتواصل المعارك الضارية في خان يونس جنوبي القطاع، كما يشهد شمالي القطاع اشتباكات وعمليات للمقاومة.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن عمليته في حي الزيتون مستمرة، وزعم قتل عشرات المسلحين في اشتباكات مباشرة، في حين أكدت مصادر محلية أن الاحتلال ارتكب عدة مجازر ضد المدنيين.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت أمس إن مقاوميها قنصوا ضابطا إسرائيليا ببندقية الغول جنوب حي الزيتون.

كما قالت كتائب القسام إن مقاوميها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ؛شواظ؛ في المنطقة نفسها وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح قبل إجلائهم بمروحيات.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة ؛تاندوم؛ جنوب حي الزيتون.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما بثت السرايا مشاهد قالت إنها لدفعات صاروخية قصفت بها التجمعات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم جنوب مدينة غزة.