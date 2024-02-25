صندوق النقد الدولي: زيادة إنتاج إيران من النفط فاقت التوقعات

العالم - ايران

وأعلن صندوق النقد الدولي، في التقارير الدورية التي ينشرها حول تقدير مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول العالم، مؤخراً أن النمو الاقتصادي في إيران يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعاته السابقة وقال هذا الأمر یعود إلی زیادة ایران من انتاج النفط.

وأعلنت هذه المؤسسة الدولية أن النمو الاقتصادي لإيران في عام 2023 قد وصل إلى 5.4% مع زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، في حين كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن النمو الاقتصادي لإيران في عام 2023، يصل إلى 3%.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد ایران إلى 3/7% في 2024 من 2/5 % كانت متوقعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ظل الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الإيراني.

وتفید إحصاءات هذا الصندوق، أن إنتاج إيران من النفط في العام الجديد تجاوز 2.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بـ 700 ألف برميل عن عام 2020.