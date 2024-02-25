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مشاهد اشد قسوة من افلام الرعب السينمائية في غزة +فيديو

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

في اليوم الثاني والأربعين بعد المئة على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ويستمر بارتكاب المجازر بحق المدنيين دون هوادة. واستهدف جيش الاحتلال في الساعات الماضية مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع مخلفا وراءه شهداء وجرحى ومفقودين.

العالم - خاص العالم

لم تُعْطِ آلةُ القتل الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة فرصةً، بل استمرتْ بحصدِ ما استطاعتْ من الأرواح وتدميرِ البيوت على رؤوسِ قاطنيها. فقصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في شارع الشيماء في بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى. ونشوب حريق كبير في بيت عائلة فلسطينية؛ كذلك أدى القصف المستمر على المنازل المستهدفة في بيت لاهيا إلى سقوط شهداء وجرحى، ومفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.

وفي ظل استمرار الحصار وشح الامكانيات الطبية، يعيش النازحون والمرضى أوضاعا مأساوية للغاية، حيث أجريت في مستشفى ناصر عملية جراحية لمصاب على ضوء الهاتف ومن دون الاجراءات الطبية المعتادة .

وفي جنوبي قطاع غزة استهدف قصف مدفعي مخيم خان يونس، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على المنطقة الشرقية والغربية لمدينة خان يونس. وأطلقت طائرات مسيّرة للاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في مخيم المدينة.

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