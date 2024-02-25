كيف توفی الرسام الفلسطيني العالمي في غزة؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم ان فتحي غبن توفی في غزة ولكنه يعتبر شهيداً بسبب الظروف التي توفی بها فهو أرغم علی النزوح وهو مريض كبير في السن، ثم لم يجد العلاج المناسب لمرضه وبقي منتظراً امكانية السفر للخارج، لكن الموت وافاه قبل ذلك.

وقال اسماعيل وهو نجل فتحي غبن في تصريح لقناة العالم ان عائلة غبن أرغمت علی النزوح بعد ما تم قصف بيتها، وفي احدی مقرات الأونروا تعرض لوباء انتشر بسبب الوضع الغير صحي لمقرات النزوح، فساءت حالته الصحية.

وأكد اسماعيل ان الكثير من تلامذة الاستاذ فتحي فتحوا أبواب بيوتهم لاستقباله الا انه رفض أن يكون عبئاً علی الاخرين واستمر في النزوح وعاش ظروفاً صعبة تسببت في تدهور حالته.

وأوضح انه تم تسجيل اسمه للعلاج خارج غزة وتم قبول ذلك، لكن المعبر لم يعلن اسمه مشيراً الی انه ان مرضه كان سهل العلاج خارج البلاد، لكن التأخير في قبول سفره أدی الی مفارقته للحياة.

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