شاهد ..اولمرت يفضح اهداف اكبر للاحتلال من معركة غزة

واوضح ان اسحاق بريك رجل الامن في كيان الاحتلال الاسرائيلي واحد لاذين توقعوا بحدوث 7 اكتوبر واحد قادة لجنة التحقيق في اخفاقات الجيش الاسرائيلي قال ان جيش الاحتلال ليس مستعد لهذه الحرب وان هناك جنود وضباط رفعوا شكاوي له نتيجة عدم كفاءة واو استعداد لهذه المعركة في قطاع غزة.

واضاف بريك ان هناك العشرات من آليات العسكرية العالقة داخل القطاع والتي لم يتم سحبها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي لانه لم يكن هناك استعداد لهذا الحجم من الخسائر، بالاضافة الى اقراره بان الدخول الى هذه المعركة خطأ وانه قال لنتنياهو بان يبقى العمليات الجوية ولا يذهب الى حرب برية لكنه رفض معتبرا ان من يقود الحكومة ليس نتنياهو بل سموتريش وبن غفير.

واضاف مراسلنا ان رئيس حكومة الاحتلال الاسبق ايهود اولمرت كتب مقال ان الهدف النهائي لهذه الحكومة المتظرفة ليس قطاع غزة بل الضفة الغربية، وقال في مقاله ان هذه الحكومة المتطرفة تريد ان تهجر الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وتفرغ المسجد الاقصى المبارك.

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