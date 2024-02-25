عدد المعتقلين في الضفة الغربية يصل الی 7225

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين نقلاً عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقالت مراسلة العالم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس بالضفة الغربية

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، أريحا، جنين، ورام الله، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.