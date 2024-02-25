قطر تعلن عن توسعة جديدة لحقل غاز الشمال المشترك مع إيران

العالم - قطر

وأضاف في بيان له، أن التوسعة الجديدة ستكون باسم "مشروع حقل الشمال الغربي"، ويرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويا في عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد الكعبي، أن التوسعة الجديدة، سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85%.

وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أن "حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية، وهذه النتائج ذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطري إلى آفاق جديدة لتطوير مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي لحقل الشمال".

وحقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج الفارسي، وحقل غاز الشمال تتقاسمه كل من قطر وإيران، وهو أكبر حقل غاز بالعالم حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.