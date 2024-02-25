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أول تعليق للمقاومة العراقية على إيقاف عملياتها ضد قواعد أمريكا

أول تعليق للمقاومة العراقية على إيقاف عملياتها ضد قواعد أمريكا
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال أكرم الكعبي أمين عام حركة "النجباء" العراقية، اليوم الأحد، إن "الهدوء الحالي"، هو ضمن تكتيك لإعادة التموضع والانتشار، وذلك في أول تعليق له على إيقاف المقاومة العراقية هجماتها على القواعد الأميركية في العراق منذ 20 يوما.

العالم - العراق

وشكك الكعبي بجدوى المفاوضات التي تجريها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الإدارة الأميركية والساعية لإنهاء الدور العسكري الأميركي في البلاد.

ومنذ عشرين يوماً، لم تنفذ المقاومة الإسلامية في العراق أي عملية تجاه المصالح الأميركية في البلاد، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي في الأجواء العراقية، خاصة في بغداد والأنبار وإقليم كردستان.

وتصدرت حركة "النجباء"، خلال الأشهر الأربعة الماضية، باقي الفصائل العراقية الأخرى في التصعيد العسكري ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقصفت القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسورية ردا على مجازر الإحتلال في قطاع غزة.

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