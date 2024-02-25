أول تعليق للمقاومة العراقية على إيقاف عملياتها ضد قواعد أمريكا

العالم - العراق

وشكك الكعبي بجدوى المفاوضات التي تجريها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الإدارة الأميركية والساعية لإنهاء الدور العسكري الأميركي في البلاد.

ومنذ عشرين يوماً، لم تنفذ المقاومة الإسلامية في العراق أي عملية تجاه المصالح الأميركية في البلاد، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي في الأجواء العراقية، خاصة في بغداد والأنبار وإقليم كردستان.

وتصدرت حركة "النجباء"، خلال الأشهر الأربعة الماضية، باقي الفصائل العراقية الأخرى في التصعيد العسكري ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقصفت القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسورية ردا على مجازر الإحتلال في قطاع غزة.