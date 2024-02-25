قصف إسرائيلي على شاحنتين بمنطقة القصير السورية يخلّف 3 شهداء

العالم - الإحتلال

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد،في تقرير له الى أن "[إسرائيل] استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية - اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول، الأمر الذي أدى لإستشهاد اثنين على الأقل، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن الشهيدين ذا الجنسية اللبنانية ومن مقاومي حزب الله اللبناني".

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام 2024، 16 مرة قام خلالها الكيان الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية، 10 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 8 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و2 على حمص، و1 على القنيطرة، ويشير المرصد السوري إلى أن الكيان الصهيوني قد يستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.