إيهود باراك يدعو الإسرائيليين إلى محاصرة الكنيست

العالم - الإحتلال

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن باراك قوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "يتعين أن يخيم 30 ألف مستوطن خارج الكنيست ليلا ونهارا" ويجب أن يفعلوا ذلك "حتى يفهم نتنياهو أن وقته قد انتهى وأن الرأي العام لم يعد يثق به".



وكرر رئيس الوزراء السابق آرائه بشأن غضب الرأي العام المتزايد من تعامل الحكومة مع الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي وحماس، وعدم محاسبة نتنياهو وحكومته بشأن أحداث 7 أكتوبر.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن باراك قوله إنه من الأهمية بمكان أن يتحد المستوطنين الإسرائيليين معا ويطالبوا الحكومة بالتحرك وإجراء محاسبة، على أن تكون الخطوة الأولى هي تحديد مواعيد لإجراء انتخابات جديدة.



وأضاف "عندما يفهم نتنياهو أنه لا توجد ثقة عامة به، وأن ثلاثة من كل أربعة إسرائيليين يطالبونه بالاستقالة.. وعندما يتم تعطيل عمل الدولة - سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى".



وحول الانتخابات، قال: "إذا تمكنا من الدعوة لإجراء انتخابات حتى نهاية مارس، فلا يزال هناك وقت لإجراء انتخابات في يونيو، وهو أمر بالغ الأهمية".