ضحايا مدنيين في القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

العالم - اليمن

وشن العدوان الأمريكي البريطاني، في وقت سابق اليوم الأحد، غارات جوية على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، حيث شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة على العاصمة ومنطقتي حيفان وشمير بتعز.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة "أن تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة بائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة".

وقال المصدر في صنعاء "إن العدو شن 3 غارات استهدفت مصنعا للمبيدات الحشرية في حي النهضة بمديرية الثورة، و6 غارات استهدفت منطقة عطان و3 غارات منطقة النهدين".

وفي محافظة صنعاء (محيط العاصمة) شن العدوان غارتين على جبل عرام في مديرية همدان بيت أنعم، وغارات منطقة صرف في بني حشيش.

وفي حجة استهدف العدوان بغارتين مزارع الجر بمديرية عبس.

وفي محافظة تعز "أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة قراضة بمديرية حيفان، كما استهدفت بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة شمير بمديرية مقبنة".

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدفت القوات اليمنية بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب المغتصب الإسرائيلي على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا منذ يناير الماضي، أعلنت القوات اليمنية أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.