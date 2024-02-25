غزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب وضد الإنسانية بحق المدنيين

العالم - خاص بالعالم

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن أنواع جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي يشنها على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، مشيرا الى جرائم القتل العمد الذي طال نحو 30 ألف مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولفت المكتب الى جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري التي مارسها الاحتلال اثر اعتقاله لأكثر 2600 أسير فلسطيني من القطاع، منبها الى الترحيل والنقل القسري الذي فرضه الاحتلال من خلال إجباره نحو مليوني فلسطيني على النزوح الإجباري من منازلهم ومناطق سكناهم.

وفيما أكد المكتب الحكومي في غزة على اتخاذ الاحتلال من مئات الفلسطينيين رهائن كدروع بشرية وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة، شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضمن جرائمه مئات آلاف عمليات القصف ضد الأهداف المدنية وخاصة المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية، مشيرا الى تعمد الاحتلال حرم الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة وتعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطر بصحتهم خاصة مع إخراجه نحو 31 مستشفى عن الخدمة في القطاع من أصل 35.

وأشار المكتب الى استخدام الاحتلال غير المشروع للأسلحة المحرمة والمحظورة دوليا، كاشفا عن إلقاءه أكثر من 70 ألف طنا من المتفجرات على البيوت في القطاع ومسح مربعات سكنية بالكامل. هذا فضلا عن ممارسة الاحتلال للتجويع كأسلوب من أساليب الحرب من خلال فرض حصار مشدد وإطلاق النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء وقتل عشرات المواطنين كانوا في طريقهم للحصول على الغذاء والمساعدات.

وطالت سلسلة جرائم الاحتلال الطويلة والمتعددة نهب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف وتدمير المواقع الثقافية والأثرية والتراثية والمعالم التاريخية في قطاع غزة والتي يبلغ عمرها أكثر من عمر الاحتلال بقرون وعقود طويلة.