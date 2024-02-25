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خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني في عمان..

الملك الأردني يحذر الكيان الصهيوني من استمرار الحرب خلال شهر رمضان المبارك

الملك الأردني يحذر الكيان الصهيوني من استمرار الحرب خلال شهر رمضان المبارك
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني، الأحد، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، من استمرار إبادة قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك الذي يحل في آذار.

العالم - الإحتلال

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذر خلال لقائه عباس في قصر الحسينية "من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع".

وأكد الملك "ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء".

وجدد "رفض الأردن أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكّلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".

ونقل البيان عن عباس تقديره ل"مواقف الأردن الثابتة" في التأكيد "على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، ودعوة العالم أجمع لتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني"، مشيدا بجهود الملك في "سبيل التخفيف عن الأهل في قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان غاشم"، في إشارة الى المساعدات الأردنية المرسلة الى غزة.

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