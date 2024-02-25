مراسلتنا: الاحتلال استقدم تعزيزات عسكرية إضافية لاعتقال شاب في جنين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي تفاصيل الحادث و في اتصال مباشر أوضحت مراسلتنا في جنين الزميلة راية عروق أن القوات الصهيونية الخاصة توغلت إلى منطقة احراش السعادة بالقرب من مخيم جنين، حيث اندلعت هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومين والقوة المتوغلة إلى هذه المنطقة.

وأشارت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قيد الإنشاء يعمل داخله عمال فلسطينيون، وكان بهذا المنزل أحد المطلوبين بحسب الإعلام العبري.

وأكدت مراسلتنا اندلاع اشتباكات ما أدى إلى إرسال تعزيزات عسكرية من حاجز دوتان جنوب غرب جنين باتجاه المنزل المحاصر.

وأشارت إلى أن كتيبة جنين سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قالت بأنها خاضت اشتباكات عنيفة مع هذه القوات الإسرائيلية.

وبينت أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي حاصرت المنطقة برمتها وتم اعتقال الشاب جميل النبهان الذي قال عنه الاحتلال إنه مطلوب منذ عدة شهور مع عامل من العمال الذين كانوا يعملون داخل المنزل.

وأكدت أنه وبعد ذلك انسحبت الآليات العسكرية من المكان، كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم نقل إصابتين جراء الاعتداء بالضرب المبرح عليهما من قبل القوات الإسرائيلية الخاصة.

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