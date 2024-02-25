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قطر تستضيف مفاوضات حول هدنة في غزة.. وعمليات يمنية نوعية ضد العدوان

قطر تستضيف مفاوضات حول هدنة في غزة.. وعمليات يمنية نوعية ضد العدوان
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما لهذه الليلة في ملفه الاول مساعي التوصل لصفقة تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال، حيث اعتبرت حركة حماس أن أجواء التفاؤل حول هذه الصفقة بعيدة عن الواقع. وأكدت أن استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يهدد مسار المفاوضات برمته.

العالم - بانوراما

يأتي ذلك بعد أن زعم الإعلام العبري أن أجواء إيجابية تسود المحادثات حول صفقة لتبادل الأسرى، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الهدنة لا تعني التخلي عن اقتحام رفح.

وفي ملفه الثاني يبحث برنامج بانوراما عمليات القوات المسلحة اليمنية النوعية في البحرين الاحمر والعربي تضامنا مع غزة، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، حيث إستهدفت عددا من السفن الأميركية والبريطانية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة نفطية أميركية بعدد من الصواريخ البحرية، مضيفا أن سلاح الجو اليمني المسير استهدف عددا من السفن الأميركية الحربية في البحر الأحمر.

كما استهدفت القوات اليمنية في الساعات الماضية سفينة شحن بريطانية قبالة جيبوتي. وأكدت اليمن أنها ستواجه التصعيد الأميركي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن اليمن وشعبها، مشددة على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه التصريحات عقب غارات أميركية بريطانية عنيفة استهدفت 18 موقعا في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

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