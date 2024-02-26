ايران تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد، دكت ايران شباك بيلاروسيا بستة اهداف فيما تلقت شباكها هدفا واحدا فقط، لتتبوأ المركز الثالث وتتقلد الميدالية البرونزية.

قدمت ايران عرضا قويا وتقدمت في الشوط الاول بهدفين تناوب على تسجيلهما امير حسين اكبري وموحد محمد بور.

واصلت ايران السيطرة على اجواء المباراة وسجلت 3 اهداف اخرى في الشوط الثاني جاءت بتوقيع محمد مرادي ورضا اميري ومحمد معصومي نجاد، على التوالي.

وفي الشوط الثالث والاخير سجل محمد علي مختاري هدف ايران السادس والاخير قبل ان تسجل بيلاروسيا هدفها الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز ايران 6-1 والظفر بالميدالية البرونزية.

وبعد هذه المباراة جرت المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرازيل على ايطاليا 6-4 والتتويج بكأس البطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول في مجموعتها على اسبانيا بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 6-6 ومن ثم فازت على الارجنتين 6-3 وعلى تاهيتي 5-3 وفي الدور ربع النهائي تغلبت على الامارات 2-1 وبعدها خسرت في الدور نصف النهائي امام البرازيل 2-3 .

يذكر ان ايران كانت قد احرزت المركز الثالث ايضا في نسخة العام 2017 .